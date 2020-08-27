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Quattro candidati a confronto indiretto Coldiretti Puglia oggi presenta le sue proposte a Scalfarotto, Fitto, Emiliano e Laricchia

27 Agosto 2020
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Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Aspettando l’election day, quando si apriranno le urne della tornata elettorale del 20 e 21 settembre prossimi, Coldiretti Puglia intende illustrare alle formazioni politiche ed a coloro che si candidano a governare la Regione Puglia per i prossimi cinque anni un Documento di proposta, alla presenza dei quadri dirigenti  e della base sociale dell’Organizzazione.

L’appuntamento è giovedì 27 agosto, all’Hotel Palace di Bari (Via Lombardi 13), secondo il seguente programma:

– Ore 9,30 Ivan Scalfarotto – candidato Italia Viva, Scalfarotto Presidente, Futuro Verde;

– Ore 10,30 Raffaele Fitto – candidato Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro-Nuovo PSI, La Puglia Domani;

– Ore 11,30 Michele Emiliano – candidato Partito Democratico, Italia in Comune, Emiliano Sindaco di Puglia, Senso Civico, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, Puglia Verde e Solidale, Davvero-Ecologia e Diritti-PAI, Pensionati e Invalidi, Partito del Sud, Indipendenti del Sud, Democrazia Cristiana, Liberali, Sinistra Alternativa, PPA Partito Pensiero e Azione;

– Ore 12,30 Antonella Laricchia – candidata Movimento 5 Stelle, Puglia Futura.

Nell’attuale scenario socioeconomico, Coldiretti Puglia auspica la piena condivisione del suo progetto di rilancio dell’agricoltura pugliese che deve partire  dell’esigenza di un governo intelligente e strategico di ‘beni comuni’ come il cibo, con la necessaria centralità del settore agricolo e agroalimentare.


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