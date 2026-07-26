Di seguito il comunicato:

Il Salento Book Festival domani, lunedì 27 luglio, sarà a Tiggiano con un doppio appuntamento. Alle 20:30 a Palazzo Serafini Sauli la filosofa Michela Marzano presenta il suo lavoro “Qualcosa che brilla” (Rizzoli) in dialogo con Maria Chiara Provenzano. Questo libro illumina con sincerità disarmante il disagio di una generazione a cui il mondo sembra aver rubato tutto. Attraverso la voce di chi cura con la parola, accompagna gli adolescenti – e chi li ama – nel difficile viaggio verso l’età adulta. Quando gli chiedono qual è il problema con gli adolescenti di oggi, il dottor Mauro Rolli non sa cosa rispondere. Alle diagnosi facili e alle etichette ha sempre preferito l’ascolto: leggere gli sguardi, interpretare il linguaggio del corpo. Dopo un inizio in ospedale, ha abbandonato la carriera in psichiatria, mettendone in discussione i metodi di cura. Per questo ha fondato a Roma il Centro La Ginestra, uno spazio di accoglienza e dialogo, dove i ragazzi si sentono finalmente visti. Mauro non cura dall’alto: si siede accanto a loro. Li ascolta. E quando serve, Mauro incontra anche i loro genitori. Li aiuta a capire, a non aver paura, ad accettare. Nessuno lo sa meglio di lui, segnato vent’anni prima dall’incontro con Arianna, una paziente che non ha mai dimenticato. Ora Arianna è tornata, come collega. E Mauro deve trovare la forza di curare anche le sue, di ferite, senza rinunciare ai propri sogni.

A seguire alle 21.30 Don Luigi Maria Epicoco presenta “San Francesco prima del mito” (Einaudi), dialogando con Francesco Schiavano. In questo libro scritto con Giuseppe Forlai, cerca di liberare Francesco da alcune false credenze e dai pregiudizi. Bisogna iniziare a parlare di lui partendo dalle fonti biografiche ma soprattutto dagli scritti autografi. Lí troviamo la verità dell’esperienza del Santo e abbiamo l’occasione di liberarci da quei miti che iniziarono a proliferare senza misura con il protestantesimo anglosassone del secolo scorso.

Francesco rimane a tutti gli effetti un personaggio “eccessivo”, estremo nelle scelte e nella proposta. La figura di Francesco d’Assisi è decisiva nella storia non solo della Chiesa ma di tutto l’Occidente e oltre. Pur essendo Francesco ormai semplificato fino quasi a sfiorare la banalità, egli rimane a tutti gli effetti un personaggio “eccessivo”, estremo nelle scelte e nella proposta.

Evento speciale per il Salento Book Festival martedì 28 luglio a Maglie presso Candido 1859 – Piazza Aldo Moro 9 dove alle 21:00, Paolo Stella presenta il libro “True” (Mondadori), interloquendo con Fabiana Salsi.

A distanza di dieci anni dal suo debutto bestseller Meet me alla boa, l’attore e scrittore, ha sentito l’urgenza di recuperare la narrazione del suo grande amore di gioventù, purissimo, brillante, tragico, togliere il bavaglio alle verità taciute e condividere il tanto prima e tantissimo dopo accaduto alla storia d’amore fra Paolo e Francesco. True è quindi la versione reale e completa di Meet me alla boa: una semplice e bellissima storia d’amore fra due ragazzi.

Uno è Paolo, l’altro è Francesco detto Franci. Si sono avvicinati nell’ozio creativo di un’estate senza programmi nella quale il must era quello che capita capita. Si sono legati senza spiegazioni, scivolando semplicemente l’uno a fianco all’altro con naturale facilità, come succede quando si ama. Si sono vissuti senza maschere e senza misura per tutto il tempo che la vita ha concesso loro. Poi si sono persi. E infine, grazie a un segno del destino, si sono ritrovati in una sorta di “per sempre”.

Il festival poi proseguirà con gli appuntamenti di agosto. Martedì 4 agosto uno degli ospiti più attesi dell’edizione 2026, Luciana Littizzetto. Appuntamento in Piazza Municipio a CUTROFIANO (Le). La serata inizia alle ore 21:00 con la proiezione del cortometraggio “Il Teatro della Vita”, in collaborazione con la Prefettura di Lecce, per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Alle ore 21:15 Talk BPER Banca: interviene GIUSEPPE MARCO LITTA, direttore regionale Campania, Puglia, Basilicata e Molise di BPER Banca. Alle ore 21:30 LUCIANA LITTIZZETTO presenta il libro “Il tempo del la la la” (Mondadori). Incontra l’autrice ANDREA ZALONE con la partecipazione di GERMANA PASQUERO. Consegna dei premi “BPER Banca – Salento Book Festival 2026” e “Salento Book Festival 2026”.

Lunedì 27 luglio 2026

Palazzo Serafini Sauli – TIGGIANO (Le)

– ore 20:30 MICHELA MARZANO presentano il libro “Qualcosa che brilla” (Rizzoli)

– ore 21:30 DON LUIGI MARIA EPICOCO presenta il libro “San Francesco prima del mito” (Einaudi)

Martedì 28 luglio 2026 – Evento Speciale

Candido 1859 – Piazza Aldo Moro 9 – MAGLIE (Le)

ore 21:00 PAOLO STELLA presenta il libro “True” (Mondadori)

Martedì 4 agosto 2026

Piazza Municipio – CUTROFIANO (Le)

– ore 21:00 proiezione del cortometraggio “Il Teatro della Vita” in collaborazione con la Prefettura di Lecce per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere

– ore 21:15 Talk BPER Banca

– ore 21:30 LUCIANA LITTIZZETTO presenta il libro “Il tempo del la la la” (Mondadori)

Incontra l’autrice ANDREA ZALONE con la partecipazione di GERMANA PASQUERO

Consegna dei premi “BPER Banca – Salento Book Festival 2026” e “Salento Book Festival 2026”