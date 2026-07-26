Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Con la presentazione del saggio “Controsenso – Usi e abusi delle parole” (Gruppo Albatros Il filo, 2026), scritto da Michela Conte, prosegue la rassegna letteraria “Pagine di Puglia – seconda edizione Estate 2026”. L’appuntamento è lunedì 27 luglio, ore 19, nell’Atrio del Castello Episcopio di Grottaglie, ingresso libero.

Il Comune di Grottaglie – assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione – ha promosso e organizzato una seconda edizione della rassegna letteraria che ritorna, durante l’estate, con nuovi appuntamenti di presentazione dei libri e incontri con gli autori che si svolgeranno, da luglio a settembre, nell’Atrio del Castello episcopio di Grottaglie, con inizio alle ore 19. “Pagine di Puglia – seconda edizione Estate 2026” è parte del cartellone estivo della Città di Grottaglie. Il viaggio di “Pagine di Puglia” tra i libri e la lettura di autori pugliesi o che raccontano il territorio continua dopo il successo della prima edizione svoltasi in primavera, articolata in sette appuntamenti nella Biblioteca comunale e al Castello episcopio, che hanno riscontrato un buon gradimento di pubblico e di critica e un’ampia partecipazione.

La rassegna letteraria “Pagine di Puglia” è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie – Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con CoopCulture (Biblioteca comunale e Infopoint Castello episcopio), con il Presidio del Libro e con la libreria Mondadori Bookstore Grottaglie e con il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e delle istituzioni del territorio. Nella presentazione di “Controsenso – Usi e abusi delle parole” sono previsti gli interventi dell’assessore comunale alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Capriglia, di Anna Chiara Bruno per il Presidio del libro di Grottaglie, la partecipazione di Piero Aresta dello stesso Presidio del libro insieme a rappresentanti delle associazioni del territorio e delle scuole; gli interventi di Matteo Caramia e Annalaura Carrino, studenti del Liceo G. Moscati di Grottaglie; dialogherà con l’autrice la psichiatra Annarita Rucco.

Le parole sono vitali: danno forma alle cose, plasmano mondi sia in chi le ascolta sia in chi le pronuncia. Hanno la forza di creare e di distruggere. Hanno la capacità di tenere insieme i pezzi dell’esistenza, soprattutto quando questa si disperde e si deprime nella mancanza di gesti, di presenze, di certezze. Per quanto sia vero, infatti, che servono azioni concrete per confermare l’autenticità dei discorsi, è anche vero che, più spesso di quanto si immagini, una parola giusta, pensata e pesata, può fare la differenza. Saper usare bene le parole, lungi da finissime eloquenze o da inconcludenti nominalismi, significa costruire ponti, colmare distanze, edificare legami duraturi. Al contrario, cose e volti restano disgiunti e drammaticamente lontani quando le parole vengono dis-usate, cioè quando si omette di esprimere una gentilezza o una doverosa correzione, quando si sceglie il mutismo per punire o per non affrontare le situazioni, quando ci si illude che evitare un discorso scomodo serva a incentivare riconciliazione. E in realtà ci si allontana sempre di più. “Controsenso. Usi e abusi delle parole” è un viaggio in 57 parole di uso comune, alla ricerca di significati nascosti e preziosi per emigrare dai luoghi comuni verso spazi esistenziali più fecondi.

Michela Conte è nata a Taranto nel 1988 e vive a Mariano Comense (CO). Ha conseguito la laurea in teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese, dove si è poi specializzata in antropologia con uno studio sull’impatto delle neuroscienze su istanze e paradigmi antropologici postmoderni. È insegnante presso il liceo artistico statale “A. Modigliani” di Giussano, membro del Coordinamento Teologhe Italiane, è giornalista pubblicista e collabora con “Odysseo – Navigatori della conoscenza”. Collabora anche come content creator con diversi enti e riviste del settore delle risorse umane e della formazione.

“Pagine di Puglia è un percorso tra libri, autori e idee che attraversano la Puglia e il suo immaginario – dichiara l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Raffaella Capriglia -; è una rassegna dedicata alla forza della parola che racconta, che custodisce la memoria, che invita a visioni nuove. Abbiamo voluto dare voce ad autori pugliesi, con libri, tutti di recente pubblicazione, che spaziano dalla narrativa, alla poesia, alla saggistica, tra temi universali e scritti sul nostro territorio, per ascoltare voci diverse, confrontarsi, condividere storie e pensieri nei luoghi simbolo della cultura cittadina. È un percorso tra gli autori e le loro produzioni, ma anche di riflessione e indagine sull’esistenza di un possibile ‘canone letterario pugliese’, che stiamo cercando di analizzare e definire insieme. Vogliamo coinvolgere i giovani, gli studenti, ma anche tutte le altre fasce d’età e i cittadini interessati ai libri e alla lettura, affinché il momento culturale diventi occasione di confronto, incontro, condivisione e comunità. ‘Pagine di Puglia’, considerati il gradimento e la partecipazione della prima edizione, sta diventando sempre più una rassegna con una programmazione continuativa, che caratterizza la proposta del Comune di Grottaglie nell’ambito letterario e librario. Invitiamo tutti a partecipare agli appuntamenti, ad ingresso libero; agli eventi già in programma, si aggiungeranno nuove presentazioni in questa estate e nel prossimo autunno“.

Programma:

24 luglio 2026, ore 19, Atrio Castello episcopio

“Delitto a via delle Rose”, romanzo di Claudia Girardi (Newton Compton Editori, 2026)

27 luglio 2026, ore 19, Atrio Castello episcopio

“Controsenso – Usi e abusi delle parole”, saggio di Michela Conte (Gruppo Albatros Il filo, 2026)

29 agosto 2026, ore 19, Atrio Castello episcopio

“Archeologia. Storia e metodi, paesaggi e persone”, saggio di Giuliano Volpe (Editori Laterza, 2026)

3 settembre 2026, ore 19, Atrio Castello episcopio

“Due nuovi casi per Chiara Albano”, romanzo di Claudio Papa alias Pingo (2026)

5 settembre 2026, ore 19, Atrio Castello episcopio

“Oriana Fallaci – Una penna ribelle”, saggio di Comasia Scialpi (Casa Editrice Kimerik, 2026).