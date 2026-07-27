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La Puglia non è fra le regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). La pioggia però non manca in queste ore nella regione e in alcune zone è assolutamente considerevole. Dalle 4 di ieri pomeriggio per dodici ore il livelli di precipitazione su Faeto è di circa 74 millimetri, ad esempio. Anche a Biccari e Celle di San Vito pioggia consistente, sia pure a livelli inferiori. Nella notte pioggia sulla Valle d’Itria e sul Salento, fino a Leuca.

 

 

 

 


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