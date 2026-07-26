Di seguito il comunicato:

Lunedì 27 luglio (ore 21:00 | info ponderosa.it | biglietti disponibili su Ticketone – Ticketmaster) il Castello di Corigliano d’Otranto ospita l’anteprima dell’edizione 2026 di Salento Jazz, il festival dedicato ai linguaggi del jazz contemporaneo organizzato e prodotto da Ponderosa Music & Art, che ne cura lo sviluppo artistico e progettuale. Sul palco L’Antidote, progetto che si muove tra jazz, musiche mediterranee e contaminazioni sonore. Il trio nasce dall’incontro tra il percussionista iraniano Bijan Chemirani, il pianista libanese Rami Khalifé e il violoncellista albanese Redi Hasa. Dopo una prima sessione creativa nel 2020, L’Antidote ha trovato compimento alcuni anni più tardi dando vita a una musica che intreccia Mediterraneo e Medio Oriente, tradizione e contemporaneità, scrittura e improvvisazione. Il risultato è un repertorio elegante e profondamente evocativo, costruito sull’ascolto reciproco e sulla libertà espressiva dei tre musicisti. Tra suggestioni persiane, atmosfere balcaniche e sensibilità contemporanea, L’Antidote dà forma a un linguaggio musicale originale, capace di trasformare la diversità in dialogo e la condivisione in bellezza.

Dopo questo primo appuntamento estivo, Salento Jazz proseguirà in autunno con un percorso di concerti e incontri dedicato a progetti italiani e internazionali. Il programma, che sarà annunciato nelle prossime settimane, porterà in provincia di Lecce alcuni tra i protagonisti più interessanti della scena jazz, world e contemporanea, confermando l’attenzione della manifestazione verso le forme più aperte e attuali della ricerca musicale. Salento Jazz 2026 è promosso da Ponderosa Music & Art, in collaborazione con l’Associazione Salento Jazz, con il sostegno di Regione Puglia | POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 6.2 “Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti”, il supporto di Caroli Hotels e in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private.

Salento Jazz è una storica realtà dello spettacolo dal vivo, attiva da quasi quarant’anni e considerata uno dei riferimenti più solidi del jazz italiano. Attento alla ricerca e ai linguaggi del jazz contemporaneo, il festival ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del genere nel territorio, trasformandolo da proposta di nicchia a esperienza culturale condivisa e intergenerazionale. La lunga storia, le collaborazioni con musicisti e istituzioni e il forte radicamento locale hanno reso Salento Jazz un presidio stabile della musica dal vivo. Dal 2025 si avvale dell’organizzazione e della produzione di Ponderosa Music and art. La scorsa edizione si sono alternati sul palco la cantautrice Simona Molinari, Raphael Gualazzi, Avion Travel, Nesrine, Bassolino, Dario Jacque, Thomas Umbaca, The Gospel Times.