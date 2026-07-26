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Corigliano d’Otranto: anteprima di Salento jazz Stasera

27 Luglio 2026
L'Antidote 3

Di seguito il comunicato:

Lunedì 27 luglio (ore 21:00 | info ponderosa.it | biglietti disponibili su Ticketone – Ticketmaster) il Castello di Corigliano d’Otranto ospita l’anteprima dell’edizione 2026 di Salento Jazz, il festival dedicato ai linguaggi del jazz contemporaneo organizzato e prodotto da Ponderosa Music & Art, che ne cura lo sviluppo artistico e progettuale. Sul palco L’Antidoteprogetto che si muove tra jazz, musiche mediterranee e contaminazioni sonore. Il trio nasce dall’incontro tra il percussionista iraniano Bijan Chemirani, il pianista libanese Rami Khalifé e il violoncellista albanese Redi Hasa. Dopo una prima sessione creativa nel 2020, L’Antidote ha trovato compimento alcuni anni più tardi dando vita a una musica che intreccia Mediterraneo e Medio Oriente, tradizione e contemporaneità, scrittura e improvvisazione. Il risultato è un repertorio elegante e profondamente evocativo, costruito sull’ascolto reciproco e sulla libertà espressiva dei tre musicisti. Tra suggestioni persiane, atmosfere balcaniche e sensibilità contemporanea, L’Antidote dà forma a un linguaggio musicale originale, capace di trasformare la diversità in dialogo e la condivisione in bellezza.

Dopo questo primo appuntamento estivo, Salento Jazz proseguirà in autunno con un percorso di concerti e incontri dedicato a progetti italiani e internazionali. Il programma, che sarà annunciato nelle prossime settimane, porterà in provincia di Lecce alcuni tra i protagonisti più interessanti della scena jazz, world e contemporanea, confermando l’attenzione della manifestazione verso le forme più aperte e attuali della ricerca musicale. Salento Jazz 2026 è promosso da Ponderosa Music & Art, in collaborazione con l’Associazione Salento Jazz, con il sostegno di Regione Puglia | POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 6.2 “Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti”, il supporto di Caroli Hotels e in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private.

Salento Jazz è una storica realtà dello spettacolo dal vivo, attiva da quasi quarant’anni e considerata uno dei riferimenti più solidi del jazz italiano. Attento alla ricerca e ai linguaggi del jazz contemporaneo, il festival ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del genere nel territorio, trasformandolo da proposta di nicchia a esperienza culturale condivisa e intergenerazionale. La lunga storia, le collaborazioni con musicisti e istituzioni e il forte radicamento locale hanno reso Salento Jazz un presidio stabile della musica dal vivo. Dal 2025 si avvale dell’organizzazione e della produzione di Ponderosa Music and art. La scorsa edizione si sono alternati sul palco la cantautrice Simona MolinariRaphael GualazziAvion TravelNesrineBassolinoDario JacqueThomas UmbacaThe Gospel Times.

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