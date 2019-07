Il bel debutto della 14enne tarantina, nel giorno dell’Italia campione mondiale di pallanuoto

Benedetta Pilato meglio di tutte in batteria dei 50 rana di nuoto con 29"98 nella rassegna iridata in Corea

Italia campione del mondo di pallanuoto maschile. Battuta 10-5 la Spagna in finale.

Stralcio dell’articolo pubblicato sul sito federnuoto.it:

… Al tramonto però segue sempre un’alba. Quella del nuoto italiano è Benedetta Pilato, 14enne tarantina che sta portando la rana nel futuro. L’esordio dell’azzurrina è da campionessa. Corsia 4, quinta batteria di sei, record italiano in 29″98, miglior tempo di tutte, avanti alla campionessa mondiale, nonché iridata e olimpica nei 100 e primatista mondiale Lilly King (30″18) e all’altra azzurra Martina Carraro, già bronzo nei 100, che nuota il primato personale in 30″38. “Debutto mondiale fantastico. Sono contentissima. Ho sbagliato un po’ di cose, l’arrivo soprattutto, ma nel pomeriggio posso migliorare e vediamo cosa viene fuori – racconta la campionessa europea juniroes, capelli lunghi, metà biondi e metà castani scuro per il “benvenuto in squadra” – L’attesa per l’esordio è stata lunga. So che mi stanno guardando da casa, familiari, amici, l’allenatore Vito D’Onghia. Il tifo si sente molto ed avere l’appoggio delle persone che ti vogliono bene è importante”, conclude raggiante l’azzurrina della Fimco Sport che già ha messo paura alle grandi della specialità.