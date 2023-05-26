Di seguito il comunicato:



Per celebrare la Pentecoste, sabato 27 maggio dalle 21,00 all’1,30 presso il Villaggio Sant’Agostino, si svolgerà la Notte dello Spirito.

Il filo conduttore della serata sarà “contagiati dalla forza dello Spirito Santo”.

Parteciperà suor Rubiela Orozco, missionaria della Consolata che negli anni novanta fu un’instancabile animatrice di diversi gruppi a Martina e in diverse città della Puglia.

Ragazzi, giovani e meno giovani sono invitati a condividere i vari momenti di preghiera, di riflessione e soprattutto di gioia.















