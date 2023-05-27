Un motociclista a bordo della due ruote, in viaggio verso Napoli in autostrada A16, è finito con il veicolo nella carreggiata opposta. È morto sul colpo. Non si è tuttora a conoscenza di dettagli su causa e dinamica. Accaduto nel tratto Candela-Cerignola e in questo tardo pomeriggio quella parte di autostrada, verso Canosa di Puglia, è stata gravata dall’interruzione del traffico fino alle otto di sera.
Di seguito la comunicazione di Autostrade (a corredo l’immagine da noi utilizzata inhome page):
Tratto Chiuso tra Candela e Cerignola Ovest per incidente Entrata consigliata verso Napoli: Candela. Entrata consigliata verso Canosa: Cerignola Ovest.
Approfondimento 27 maggio 2023, 18:16
Sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest si e’ resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 133 che ha coinvolto una moto. Per chi viaggia verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola Ovest percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Candela. Percorso inverso per chi viaggia verso la A14 Bologna-Taranto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso..