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Candela-Cerignola: grave incidente in autostrada, moto finisce nella carreggiata opposta Conducente morto sul colpo. Disagi al traffico

27 Maggio 2023
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Un motociclista a bordo della due ruote, in viaggio verso Napoli in autostrada A16, è finito con il veicolo nella carreggiata opposta. È morto sul colpo. Non si è tuttora a conoscenza di dettagli su causa e dinamica. Accaduto nel tratto Candela-Cerignola e in questo tardo pomeriggio quella parte di autostrada, verso Canosa di Puglia, è stata gravata dall’interruzione del traffico fino alle otto di sera.

Di seguito la comunicazione di Autostrade (a corredo l’immagine da noi utilizzata inhome page):

Tratto Chiuso tra Candela e Cerignola Ovest per incidente Entrata consigliata verso Napoli: Candela. Entrata consigliata verso Canosa: Cerignola Ovest.

27 maggio 2023, 16:31

Approfondimento 27 maggio 2023, 18:16

Sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest si e’ resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 133 che ha coinvolto una moto. Per chi viaggia verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola Ovest percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Candela. Percorso inverso per chi viaggia verso la A14 Bologna-Taranto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso..


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