Un motociclista a bordo della due ruote, in viaggio verso Napoli in autostrada A16, è finito con il veicolo nella carreggiata opposta. È morto sul colpo. Non si è tuttora a conoscenza di dettagli su causa e dinamica. Accaduto nel tratto Candela-Cerignola e in questo tardo pomeriggio quella parte di autostrada, verso Canosa di Puglia, è stata gravata dall’interruzione del traffico fino alle otto di sera.

Di seguito la comunicazione di Autostrade (a corredo l’immagine da noi utilizzata inhome page):



Tratto Chiuso tra Candela e Cerignola Ovest per incidente Entrata consigliata verso Napoli: Candela. Entrata consigliata verso Canosa: Cerignola Ovest.