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Puglia: 249668 positivi a test corona virus, incremento di 288 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Maggio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 27 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 7.922 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 288 casi positivi: 58 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 53 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 32 decessi: 3 in provincia di Bari, 27 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Il Dipartimento Salute chiarisce che il dato sui decessi della ASL di Lecce non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.468.973 test.

215.307 sono i pazienti guariti.

27.885 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.668 così suddivisi:

94.340 nella Provincia di Bari;

25.111 nella Provincia di Bat;

19.147 nella Provincia di Brindisi;

44.647 nella Provincia di Foggia;

26.320 nella Provincia di Lecce;

38.923 nella Provincia di Taranto;

796 attribuiti a residenti fuori regione;

384 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 27.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/n4bkN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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