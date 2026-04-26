Di Nino Sangerardi:

Il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, ha accompagnato il Presidente della Giunta regionale lucana Vito Bardi in visita alle aziende lucane partecipanti alla 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano.

Una presenza che celebra la produzione di eccellenza e pone la Basilicata “protagonista del più grande evento espositivo internazionale del settore, nonchè un valore simbolico di vicinanza alle aziende di un comparto con livelli significativi di export e quindi molto esposto alle tensioni geopolitiche e commerciali internazionali”.

Nonostante i numerosi fattori concomitanti che stanno generando instabilità dei mercati, un primo bilancio delle aziende lucane del Salone del Mobile 2026 conferma forte attenzione da parte dei buyers internazionali e buoni numeri.

“Questo — sottolinea il presidente Somma — testimonia ancora una volta la capacità di resilienza e reazione di un settore strategico per l’economia lucana, non solo per i rilevanti numeri relativi a produzioni e posti di lavoro ma perché si colloca tra le più alte espressioni del nostro Made in Italy. L’apertura a nuovi sbocchi commerciali quali Mercosur e India, fortemente sostenuti da Confindustria, ha contribuito ad attutire l’impatto della contrazione della domanda legati alle politiche neoprotezionistiche degli USA. Ma sono soprattutto gli elevati standard di qualità, innovazione, creatività e unicità a determinarne capacità di tenuta e di penetrazione di nuovi mercati. La sua crescita, dunque, va accompagnata e adeguatamente sostenuta con strumenti concreti, con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, che consentano di aumentarne la competitività, attraverso interventi selettivi, rapidi e orientati ai risultati”.

Confindustria Basilicata esprime le imprese lucane più significative del settore – Calia Italia Spa, Ciesse Tendaggi Srl, Incanto – Creation Italia Srl, Egoitaliano Srl, Lagala Home, Novaluna Srl, G. Nicoletti Trade Srl e Natuzzi S.p.A. – che hanno portato in Fiera una proposta che “interpreta al meglio le nuove traiettorie del design contemporaneo, coniugando comfort, innovazione tecnologica, ricerca sui materiali e forte identità manifatturiera”.

In linea con le principali tendenze dell’edizione 2026– orientate verso sostenibilità, modularità e nuove forme dell’abitare— le aziende del comparto si distinguono per la capacità di sviluppare soluzioni flessibili e personalizzabili, capaci di rispondere a mercati globali sempre più evoluti. Dalle collezioni caratterizzate da un uso creativo del colore e da uno stile dinamico e riconoscibile, fino ai sistemi di seduta progettati per garantire benessere, ergonomia e versatilità, l’offerta lucana si conferma tra le più competitive del panorama internazionale.

Il Polo del Mobile Imbottito lucano si conferma così “ambasciatore del “made in Basilicata” nel mondo, soggetto di primo piano di una filiera integrata che continua a investire in sostenibilità, digitalizzazione e sviluppo di nuovi linguaggi del design”.