Di seguito un comunicato diffuso da Fipav Puglia:

Si è conclusa a Fasano la 18ª edizione del Trofeo dei Tre Mari, manifestazione dedicata alle rappresentative giovanili del Sud Italia che ha visto la Sicilia conquistare il titolo assoluto al termine di tre giornate intense di gare.

Il torneo, organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Puglia in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia, si è svolto tra Monopoli, Polignano a Mare e Fasano, coinvolgendo le selezioni di Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata e Molise. In campo gli atleti delle annate 2010–2011 per il settore maschile e 2011–2013 per quello femminile, per un totale di 34 gare disputate.

La manifestazione ha confermato il proprio valore anche sotto il profilo formativo, con il coinvolgimento di 24 arbitri e 4 osservatori, protagonisti di momenti di confronto tecnico con Nico Castagna, supervisor nazionale, e Alessandro Lamantia, docente nazionale e delegato arbitrale. Un aspetto evidenziato dal presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri, che ha sottolineato come “sia stata una tre giorni ricca di incontri, di belle partite e di un buon livello tecnico”, ma soprattutto “ricca di tanta vivacità e di tanta gioventù, che è la cosa che fa sempre bene al cuore”. Lo stesso Indiveri ha inoltre rimarcato il valore del percorso federale: “Questo appuntamento è stato anche un momento di incontro per gli ufficiali di gara, con un confronto importante grazie alla presenza di figure di riferimento nazionali”, confermando il ruolo della manifestazione come tappa di crescita per tutto il movimento.

Nel corso dell’evento si è registrata la presenza dello staff delle nazionali giovanili maschili con il direttore tecnico Vincenzo Fanizza, oltre alla visita del presidente federale Giuseppe Manfredi, a testimonianza dell’importanza del torneo nel panorama nazionale. A confermare il valore del lavoro sul territorio anche il presidente del CT FIPAV Bari-Foggia Giuseppe Petrelli: “Si tratta di una manifestazione che rispecchia il grande lavoro che la federazione sta portando avanti sul settore giovanile”, sottolineando come “la sinergia tra comitati e il supporto delle società del territorio rappresentino un elemento fondamentale per la riuscita di eventi di questo livello”. Petrelli ha inoltre evidenziato il percorso organizzativo condiviso: “Stiamo lavorando in sinergia con il Comitato Regionale per affrontare al meglio ogni appuntamento e dare continuità a un progetto che valorizza il territorio e il movimento”.

Le finali

Nel torneo femminile la Puglia, guidata da Claudio Scanferlato, ha conquistato il titolo superando la Sicilia per 2–0 (25–19, 25–18), chiudendo nel migliore dei modi un percorso caratterizzato da continuità e solidità.

Nella finale per il terzo posto la Calabria ha avuto la meglio sulla Campania per 2–1 (20–25, 25–22, 15–12), al termine di una gara combattuta fino al tie-break.

Nel maschile la Sicilia, allenata da Rosario Trombetta, ha superato la Campania per 2–1 (24–26, 25–21, 15–6), ribaltando l’andamento dopo il primo set e imponendosi alla distanza, nella finale per il terzo posto, la Calabria ha superato la Puglia per 2–1 (12–25, 25–22, 15–11), al termine di una gara combattuta e caratterizzata da continui cambi di inerzia, con i pugliesi avanti nel primo set e i calabresi capaci di ribaltare il match nei successivi due parziali.

Un successo che ha consentito alla formazione siciliana di conquistare anche il trofeo assoluto della manifestazione.

Le premiazioni si sono svolte presso la palestra dell’I.I.S.S. “Gaetano Salvemini” di Fasano alla presenza delle autorità federali e territoriali. Tra i presenti Paolo Indiveri, presidente del CR FIPAV Puglia, Giuseppe Petrelli, presidente del CT FIPAV Bari-Foggia, Enzo Santomassimo, consigliere nazionale FIPAV, Carmelo Sestito, presidente del CR FIPAV Calabria, Antonio Lopardo, presidente del CR FIPAV Basilicata, Pierandrea Piccinni, presidente del CT FIPAV Lecce, Agostino Greco, presidente del CT FIPAV Taranto, Gaetano Cinque ed Ernesto Avitabile in rappresentanza della FIPAV Campania, Marilena Petronelli, vicepresidente del CR FIPAV Puglia, Micaela Cofano e Viviana Vincenti, consiglieri regionali FIPAV Puglia.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche gli ufficiali di gara, con la consegna dei riconoscimenti affidata a Marilena Petronelli, che ha evidenziato il significato della manifestazione: “Il Trofeo dei Tre Mari è un momento di incontro e di preparazione per il percorso delle rappresentative, ma anche un’importante occasione di crescita per tutto il movimento, in un contesto di collaborazione tra regioni”. La stessa Petronelli ha poi sottolineato il clima vissuto nei tre giorni di gara: “È sempre bello vedere queste manifestazioni giovanili per l’entusiasmo che portano e per il confronto tra realtà che condividono lo stesso percorso di crescita”.

Nel torneo femminile la Puglia, prima classificata, è stata premiata da Paolo Indiveri, mentre nel torneo maschile la Sicilia, vincitrice, è stata premiata da Enzo Santomassimo, Consigliere Nazionale FIPAV, che ha anche assegnato il Trofeo dei Tre Mari 2026 alle rappresentative della Sicilia.

La manifestazione si conferma un appuntamento centrale per il movimento giovanile del Sud Italia e per la crescita delle rappresentative territoriali. Per la Puglia l’attenzione si sposta ora sui prossimi imminenti appuntamenti: la Supercoppa del Sud, in programma l’1 e 2 maggio su due sedi per l’assegnazione dei titoli maschile e femminile, e il Trofeo dei Territori, che si terrà il 3 maggio ad Altamura.

Risultati della giornata finale

Finale 3°/4° posto femminile

CR Campania – CR Calabria 1–2 (25–20, 22–25, 12–15)

Finale 3°/4° posto maschile

CR Puglia – CR Calabria 1–2 (25–12, 22–25, 11–15)

Finale 1°/2° posto femminile

CR Puglia – CR Sicilia 2–0 (25–19, 25–18)

Finale 1°/2° posto maschile

CR Sicilia – CR Campania 2–1 (24–26, 25–21, 15–6)

Classifiche finali

Femminile: 1. Puglia, 2. Sicilia, 3. Calabria, 4. Campania, 5. Molise, 6. Basilicata.

Maschile: 1. Sicilia, 2. Campania, 3. Calabria, 4. Puglia, 5. Basilicata, 6. Molise.

Le rappresentative vincitrici

Puglia femminile

Motta Gabriella (2011, Brindisi Volley), Valente Maria Giovanna (C) (2011, Pegaso Molfetta), Lo Vecchio Matilde (2011, Next Generation Melendugno), Saccomanno Ludmilla (2011, Cutrofiano Volley), Sampietro Giada (2011, AVP Pulsano), Catino Alessandra (2011, Nelly Volley), Catalano Caterina (2011, Cutrofiano Volley), De Leonardis Gaia (2013, Casale Volley), Rollo Benedetta (2012, Next Generation Melendugno), De Tullio Irene (2011, Sportilia Bisceglie), De Michele Veronica (2011, Cutrofiano Volley), Pisoni Cecilia (2011, Cutrofiano Volley), Montanaro Gaia (L) (2012, Casale Volley), Gaudioso Noemi (L) (2011, Orsa Capurso).

Allenatore: Claudio Scanferlato, 2° Allenatore: Mauro Panunzio, Dirigente: Tiziana Orlanduccio.

Sicilia maschile

Provenza Marco Francesco (2010, Capacense), Cocco Giovanni (2010, Viagrande), Bucca Edoardo (2010, Mondo Giovane), Conigliaro Christian (2010, Terrasini), Pagano Andrea Giuseppe (2010, Capacense), Lo Iacono Mattia (2010, Partinico), Zinna Adriano (2010, Monreale), Garilli Leandro Roberto (2010, Viagrande), Montalbano Salvatore (2010, Beach Volley School), Graffeo Calogero (2010, Sciacca), Villari Francesco (2010, Viagrande), Calvagno Gianluca (2010, Pedara), Vasta Gabriele (L) (2010, Pedara), Caragliano Alessandro (L) (2011, Milazzo).

Allenatore: Rosario Trombetta, 2° Allenatore: Valentino Renda, Dirigente: Salvatore Gennuso.

Album foto | https://tinyl.co/4YCm

Rivedi le finali | https://youtube.com/playlist?list=PLkwte6p0NrfDRAkFC1ANtVMrU7JhdzVqM&si=laZKY8H1QTxF8Dkv

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