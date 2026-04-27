Di seguito il comunicato:

Si è tenuta questa mattina, presso il Centro Congressi dell’Università di Lecce, la cerimonia di premiazione delle “Eccellenze Sportive” per le province di Taranto, Brindisi e Lecce. L’evento, promosso dall’Assessorato allo Sport della Regione Puglia, ha celebrato i talenti del territorio che si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali.

Tra i protagonisti della mattinata spiccano due atleti della Taekwondo Mansé di Martina Franca: Chiara Ancona e Andrea Marzolla. I giovani campioni sono stati accompagnati dalla Maestra Simona Carriero, in rappresentanza del team tecnico guidato dal Maestro Vito Semeraro.

Il riconoscimento, consegnato dall’Assessore Regionale Cosimo Casilli, suggella i risultati straordinari per la società martinese:

Chiara Ancona: Una progressione inarrestabile che l’ha vista conquistare l’oro ai Campionati Italiani Combattimento (Cadetti, cinture rosse+59) a Roma nel marzo 2025, seguita dal bronzo in Coppa Italia (Olympic Dream Cup) con la squadra Puglia nel giugno 2025. Il culmine è arrivato lo scorso marzo 2026 a Busto Arsizio, dove si è laureata per il secondo anno consecutivo, a soli 14 anni, Campionessa Italiana Cadetti (cintura nera, +59kg).

Andrea Marzolla: Premiato per la costanza e la tecnica nel Taekwondo Free Style, disciplina che lo ha visto salire per due anni di seguito sul terzo gradino del podio nazionale, conquistando la medaglia di bronzo sia ai Campionati Italiani di Torino (dicembre 2024) che a quelli di Busto Arsizio (maggio 2025).

L’evento si è concluso con le foto di rito insieme alle autorità regionali, a testimonianza di una Puglia che continua a investire e a credere nei valori dello sport e dei suoi giovani ambasciatori.