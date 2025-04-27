Lo ha reso noto l’assessore regionale Fabiano Amati che promosse la legge della Regione. Un nuovo caso di Sma è stato individuato nei giorni scorsi grazie allo screening neonatale.
Lo screening neonatale obbligatorio permette di individuare in tempo l’atrofia muscolare spinale e di metterla sotto controllo sin da subito evitando a bambini piccolissimi delle conseguenze molto gravi. Dal 2021, anno di entrata in vigore della legge regionale, è l’undicesimo caso scoperto in tempo su circa 89mila screening effettuati.