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Sma, individuato un nuovo caso in Puglia grazie allo screening neonatale Atrofia muscolare spinale

27 Aprile 2025
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Lo ha reso noto l’assessore regionale Fabiano Amati che promosse la legge della Regione. Un nuovo caso di Sma è stato individuato nei giorni scorsi grazie allo screening neonatale.

Lo screening neonatale obbligatorio permette di individuare in tempo l’atrofia muscolare spinale e di metterla sotto controllo sin da subito evitando a bambini piccolissimi delle conseguenze molto gravi. Dal 2021, anno di entrata in vigore della legge regionale, è l’undicesimo caso scoperto in tempo su circa 89mila screening effettuati.

 

 

 

 


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