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Puglia, maltempo: allerta temporali per il foggiano e neve per Gargano e subappennino dauno, vento di burrasca per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo

26 Marzo 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati specie sulle aree appenniniche della Puglia settentrionale.
Nevicate al di sopra dei 400-600 metri sui settori interni della Puglia settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino a localmente abbondanti a quote più alte; nevicate previste anche al di sopra degli 800-1000 metri sui restanti rilievi meridionali, con apporti al suolo generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti di burrasca a prevalente componente nord-occidentale.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.

 

 

 

 


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