rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Bisceglie: commemorato il carabiniere Carlo De Trizio ucciso nel 2006 in un attentato a Nassiryia Cerimonia stamattina

27 Aprile 2025
Foto commemorazione

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Sono ormai trascorsi 19 anni dalla scomparsa del Mar. “A” sUPS Carlo De TRIZIO, originario di Bisceglie, caduto in servizio il 27 aprile 2006 a Nassiriya durante la missione di pace “Antica Babilonia”.

Il Maresciallo De Trizio, effettivo al Nucleo Radiomobile di Roma, era giunto in Iraq da circa 13 giorni e faceva parte del contingente italiano impegnato nella missione di mantenimento della pace. Quella mattina si trovava a bordo di uno dei quattro veicoli coinvolti nell’esplosione di un ordigno posizionato al centro della carreggiata. L’attentato al convoglio militare provocò la morte di quattro soldati, tre italiani e uno romeno, tra cui il Maresciallo De Trizio. Per il suo  sacrificio gli è stata conferita la “Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero” con la seguente motivazione:

“Durante l’Operazione Antica Babilonia, nell’operare in seno all’unità di manovra del Reggimento MSU, nel corso di un trasferimento a bordo di un automezzo blindato, veniva mortalmente investito dagli effetti devastanti della deflagrazione di un ordigno fatto esplodere da ignoti terroristi al passaggio del convoglio.”

Oggi, presso la Cappella del Cimitero Comunale di Bisceglie, è stata celebrata una Santa Messa in ricordo del giovane Maresciallo alla presenza del Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, del sindaco Angelantonio Angarano, dei familiari e delle Autorità civili e militari della provincia.

A seguire è stata deposta una corona d’alloro presso la tomba monumentale a testimonianza del forte senso del dovere e dell’assolluta dedizione al servizio che lo hanno portato all’estremo sascrificio.

Anche per questi motivi la sua effige è stata raffigurata nell’Agorà degli Eroi all’interno del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Screenshot 20260503 053619

Global Sumud Flotilla: l’attivista barese e i soprusi degli israeliani Documento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione