L’uomo era alla guida del suo furgone. Per cause da dettagliare ne ha perso il controllo mentre percorreva in tratto nel potentino. A causa della rovinosa uscita da strada il 65enne di Palo del Colle è morto sul colpo.
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