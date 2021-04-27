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Puglia, la protesta in tenda del consigliere regionale perché i malati gravi ricevano le visite dei familiari Antonio Tutolo, ex sindaco di Lucera, nei giorni scorsi si era incatenato

27 Aprile 2021
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Di Francesco Santoro:

Protesta del consigliere regionale Antonio Tutolo, che si è accampato con tanto di tenda nei pressi della sede della massima assise regionale, affinché venga data la possibilità agli ammalati ricoverati in condizioni critiche di ricevere le visite dei familiari adottando un protocollo di sicurezza. «Nella mattinata di oggi, ho avuto un incontro con il vicepresidente della Giunta regionale, Raffaele Piemontese, il quale si è fatto garante personalmente a che la mia proposta di legge sul tema possa approdare al più presto in III commissione ed in Consiglio regionale- precisa Tutolo-. In particolare, gli è stata data piena disponibilità sia dal presidente della III commissione Sanità, Mauro Vizzino, per portare la proposta di legge in discussione già alla prossima seduta (martedì prossimo), sia dal presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, e da alcuni capigruppo per inserirla all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile (venerdì prossimo).
Ringrazio vivamente il vicepresidente per la sensibilità mostrata e la propensione al dialogo e comunico, pertanto, la sospensione della mia» iniziativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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