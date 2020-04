Raoul Bova, nelle scorse settimane, ha dichiarato di avere messo la sua masseria in territorio di Montalbano di Fasano a disposizione del personale impegnato nella lotta al corona virus. In caso di bisogno, quella masseria è pronta ad accogliere. L’attore è ambasciatore della Croce Rossa Italiana.E il suo impegno non si è fermato.

Dalla Croce Rossa Italiana:

Una notte insieme all’Unità di Strada della Croce Rossa per stare vicini a chi, in questo momento, vive un altro tipo di isolamento e di solitudine, ai margini delle strade e senza una casa. Insieme alla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale anche due volontari temporanei d’eccezione: RAOUL BOVA e Rocio Muñoz Morales.

(il video è stato diffuso da Open online, da cui è tratta l’immagine)