Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

« Il teatro non è solo tradizione, ma un organismo vivo che parla alla cittadinanza » ha dichiarato l’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo Carlo Dilonardo . « Ricordare Dario Fo significa riscoprire la forza del dialogo e della satira come specchio della società. Siamo molto onorati di aderire alle celebrazioni che si terranno in tutta Italia e siamo orgogliosi di aver dato risalto – insieme a tante altre – alla Giornata Mondiale del Teatro celebrando, in questi anni, personaggi che hanno fatto la storia della scena italiana ed europea. Ringrazio sentitamente il Sindaco e la Giunta per aver nuovamente sostenuto le iniziativa connesse a questa giornata, con la convinzione che il teatro è uno strumento fondamentale per parlare alle coscienze dei cittadini ».

Alle ore 18.30 presso il Piccolo Teatro Comunale “V.Cappelli”, dopo i saluti del sindaco Gianfranco Palmisano, dell’Assessore Carlo Dilonardo e del Patron del Festival del Cabaret – Città di Martina Franca, Giovanni Tagliente, l’iniziativa dal titolo Dario Fo. Ieri, oggi, domani. Storia del cabaret. Ridere è una cosa seria , vedrà la partecipazione del professor Giorgio Taffon, già docente di Letteratura Teatrale Italiana presso l’Università degli Studi Roma Tre, dell’attore Massimo De Vita e di Flavio Oreglio, artista che ha fatto del rigore filologico e della comicità “catartica” il suo tratto distintivo. Modererà l’incontro Gianluca Fumarola.

Quest’anno, su proposta dell’Assessore Carlo Dilonardo, si ricorderà una straordinaria figura dell’arte, della cultura, del teatro italiano, il premio Nobel Dario Fo a cento anni dalla sua nascita e a dieci dalla sua scomparsa. Martina Franca, quindi, si prepara a vivere una Giornata Mondiale del Teatro nel segno della satira e dell’impegno civile. La città di Martina, ospita una serata d’eccezione che unisce memoria storica e linguaggi contemporanei, celebrando l’eredità di un artista che ha trasformato il palcoscenico in uno strumento di libertà.

Anche quest’anno il Comune di Martina Franca, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro (27 marzo) organizza un’iniziativa aperta alla cittadinanza per proseguire il percorso di valorizzazione e promozione delle arti dal vivo.

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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Venerdì 27 marzo 2026 i teatri e i luoghi della cultura italiani celebrano la 64esima edizione della Giornata Mondiale del Teatro, istituita nel 1962 dall’International Theatre Institute I.T.I. UNESCO. Attori, registi, sceneggiatori, operatori e operatrici del settore festeggiano una delle date più importanti per il teatro attraverso iniziative realizzate per l’occasione e la diffusione del “Messaggio internazionale“. Come già accaduto nelle passate edizioni, infatti, una personalità importante del panorama artistico e culturale internazionale è invitata a condividere il proprio punto di vista e la propria esperienza sull’importanza del teatro e dell’arte della scena per le nostre società. Quest’anno la riflessione porta la firma di Willem Dafoe, attore, creatore teatrale, Direttore Artistico del Settore Teatro della Biennale di Venezia.

In Italia, la Giornata Mondiale del Teatro è promossa e curata dal Centro Italiano dell’International Theatre Institute – ITI UNESCO, con sede a Lecce presso Astràgali Teatro, presieduto da Fabio Tolledi, autore peraltro, per l’Enciclopedia on line Treccani, della pagina dedicata alla storia e al significato profondo della Giornata Mondiale del Teatro con un commento dei messaggi che, da Jean Cocteau in poi, uomini e donne di teatro ci hanno consegnato, uniti dalla “consapevolezza che le arti dello spettacolo sono uno strumento straordinario per la comprensione reciproca e per concrete pratiche di pace: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Teatro_2/02_Tolledi.html.

Come sottolinea proprio Fabio Tolledi: “In questa Giornata siamo chiamati a rilanciare la consapevolezza che le arti dello spettacolo sono uno strumento straordinario per la comprensione reciproca e per costruire concrete pratiche di pace”.

Due appuntamenti già oggi, giovedì 26, a Lecce e a Urbino, anticipano le iniziative per la Giornata Mondiale del Teatro.A San Cesario di Lecce, stasera ore 20.30, negli spazi della Distilleria De Giorgi, omaggio ad un genio del teatro con “APAX – Per non farla finita con Antonin Artaud. Discorsi e Letteratura, Suoni e Glossolalie” di e con Renato Grilli, sul palco insieme al sassofonista Roberto Gagliardi. L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna “Visioni dal paese grande” ideata da Astràgali Teatro.

A Urbino, sempre stasera, alle 21, Sala del Maniscalco – Rampa di Giorgio Martini, Scalette del Teatro Raffaello Sanzio, si tiene la dimostrazione di lavoro “Per un teatro d’arte plastica e dinamica”, a cura del Laboratorio Teatrale Universirario Aenigma, regia del Maestro Pedagogo Francesco Gigliotti.

Diverse le iniziative che segnano domani, 27 marzo, la Giornata Mondiale del Teatro.

Alle 20, lo speciale di Radio3 – Magazine dedicato alla Giornata Mondiale del Teatro 2026, con la partecipazione, tra gli altri, e come già lo scorso anno, di Fabio Tolledi, presidente del Centro Italiano ITI. Un appuntamento importante per raccontare quanto accade nel nostro Paese, dove il mondo della scena si mobilita con eventi, incontri e letture del Messaggio in teatri, biblioteche, scuole e spazi comunitari.

A Pesaro e Urbino gli appuntamenti promossi e organizzati dal Teatro Universitario Aenigma diretto da Vito Minoia. Alle ore 13.30 di domani, 27 marzo, nella Sala Teatro della Casa circondariale di Pesaro, in programma la presentazione del volume “Fuori Riga” con gli scritti delle detenute protagoniste del Progetto teatrale “Voci Dentro”, curato dal Teatro Universitario Aenigma. L’evento è coordinato da Vito Minoia, Direttore del Teatro Aenigma, e Alberto Ramundo, poeta, Associazione L’Officina. La serata si conclude con la proiezione del video documentario “Sentieri Incrociati” di Maria Celeste Taliani, sulla Decima edizione della Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere. Alle 18, nella Sala Convegni Palazzo Ducale di Urbino, il Teatro Universitario Aenigma presenta lo spettacolo “Il Processo”, ispirato all’omonimo romanzo di Franz Kafka, con Eleonora Andruccioli, Marilù Memeo, Sergio Persini e Jessica Sorbello, con drammaturgia e regia di Francesco Gigliotti, con la direzione artistica di Vito Minoia. Evento in collaborazione con l’AITU-IUTA (International University Theatre Association) in attesa del XIII Congresso Mondiale del Teatro Universitario a Vilnius, Lituania, dall’8 al 13 luglio 2026.

Apertura degli appuntamenti con la Lettura del Messaggio

A Roma, il Teatro Vascello espone e legge il Messaggio di Willem Dafoe. Ad Asolo, Accademia Eleonora Duse, Centro di Alta formazione e produzione, il testo del Messaggio Internazionale è protagonista del lavoro laboratoriale con una discussione con le allieve e gli allievi coordinata da Alessio Nardin, pedagogo di fama internazionale, ideatore e direttore artistico dell’Accademia. A Pordenone, alle 21, nell’Auditorium Quartiere Borgomeduna, la Scuola Sperimentale dell’Attore – Compagnia Hellequin, diretta da Ferruccio Merisi ospita un omaggio a Gigi Proietti dal titolo “Proietti a Modo Mio”, scritto ed eseguito da Silvio Barbiero. La performance, che segna l’avvio della rigenerazione di uno spazio teatrale di quartiere, è introdotta dalla lettura del Messaggio e si concluderà con un momento di confronto e dibattito con le spettatrici e gli spettatori.

Nel suo messaggio, Willem Dafoe riflette sull’importanza sociale e politica del teatro come esperienza viva, capace di connettere le persone e interrogare il futuro, stimolando riflessioni profonde. “Socialmente e politicamente – scrive Dafoe nel Messaggio – il teatro non è mai stato così importante e vitale per la nostra comprensione di noi stessi e del mondo. Come attore e creatore teatrale, continuo a credere nel potere del teatro. In un mondo che sembra diventare sempre più divisivo, autoritario e violento, la nostra sfida come creatori teatrali è quella di evitare la corruzione del teatro in una mera impresa commerciale, dedita all’intrattenimento attraverso la distrazione, o in un arido custode istituzionale delle tradizioni, ma piuttosto la nostra sfida è di promuoverne la forza di connettere popoli, comunità, culture e soprattutto di interrogarci su dove stiamo andando.”

L’intero Messaggio della Giornata Mondiale del Teatro 2026 può essere consultato al seguente link:https://www.iti-italy.it/giornata-mondiale-del-teatro-2026-il-messaggio-di-willem-dafoe/. La traduzione è a cura di Roberta Quarta e Flavia Antico.

Il Centro italiano dell’International Theatre Institute – ITI UNESCO, presieduto da Fabio Tolledi, Direttore Artistico di Astràgali Teatro, Coordinatore dei Centri Europei dell’ITI e del Teatre in Conflict Zones Network e Segretario del Theatre in Conflict Zones Network, promuove i valori espressi nella carta dell’UNESCO, l’internazionalizzazione della scena, la realizzazione di progetti di ricerca, scambio, coproduzione, con la costituzione di partenariati nazionali ed internazionali. Vede come soci Teatro Vascello (Roma), Accademia Amiata Mutamenti (Grosseto), Teatro Universitario Aenigma (Urbino), Astràgali Teatro (Lecce), La MaMa Umbria International (Spoleto), Mana Chuma Teatro (Reggio Calabria), Scuola Sperimentale dell’Attore (Pordenone), Accademia Eleonora Duse (Asolo), insieme ad artisti, sociologi, filosofi, esperti in management e comunicazione culturale.