Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Far conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso le suggestioni e le emozioni della musica.

È questa l’originale mission del progetto “LLIFE Project” che dopo il successo ottenuto nella prima edizione, si ripropone, questa volta sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca con “Musica a Colori”, uno spettacolo che vedrà protagonisti i giovanissimi allievi di alcuni tra i più importanti istituti scolastici a indirizzo musicale del territorio con ospiti di grande prestigio, il Maestro Beppe Vessicchio e l’attore Alessandro Haber accompagnato dal sassofonista Raffaele Casarano, per lanciare tutti insieme un importante, fondamentale messaggio di pace e speranza per il futuro.

“Il 25 settembre del 2015 – sottolineano i promotori del progetto e organizzatori dell’evento – ben 193 governi del pianeta si impegnavano solennemente per affrontare alcuni grandi problemi, come le povertà crescenti di ogni ordine e grado, gli inquinamenti, sulla terra, nel mare e nel cielo, l’ignoranza, le discriminazioni, la disparità di genere, le ingiustizie, le prevaricazioni e, su tutto, le guerre. Il Mondo intero accettava così di avanzare verso un vero progresso umano, contenendo il più possibile le contraddizioni, l’ipocrisia, l’indifferenza e l’ignoranza. Veniva così siglata presso le Nazioni Unite l’Agenda 2030 dell’O.N.U.

Da qui l’idea di stimolare l’urgenza di attenzione, e ricerca di soluzioni, verso questi temi. Un’esigenza morale soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, nella convinzione che ognuno di noi, nel suo piccolo, nel suo quotidiano, possa impegnarsi per un mondo migliore. Così, nel 2019, è nato “LLIFE Project” (Live is forever – Love is forever), con un obiettivo primario, quello di promuovere questa azione di sensibilizzazione con un approccio diretto e immediato legato all’arte e alla musica, lavorando per giungere alla formazione di una vera e propria orchestra giovanile stabile“.

Dall’idea al palco di un teatro dove quest’anno, dopo il successo registrato nella prima edizione, saranno ben sei gli istituti a indirizzo musicale protagonisti della seconda edizione di “Musica a colori”: il “Severi-Mancini” di Crispiano, capofila anche per questa edizione 2025; l’I.C. “G. Grassi” di Martina Franca; l’I.C. “Pignatelli” di Grottaglie; l’I.C. “Giovanni XXIII” di Statte; l’I.C: “Giovanni XXIII – Pascoli” di Fasano, APS “Accademia Musicale Giacomo Puccini” di Crispiano e il Liceo Musicale “Archita” di Taranto.

Una vera e propria orchestra composta da ben 67 elementi, tra studenti e i docenti concertisti: Giuseppe Amatulli, Francesco Greco, Vincenzo Longo, Isabella Manera, Francesco Zizzi, Alessio Barbera, Ada Di Bello, Giordano Muolo, Anna Elia, Simone Carbone. Musicisti eccellenti che insieme ai loro talentuosi allievi si esibiranno nell’esecuzione di nove brani, da “Imagine” di John Lennon a “We are the world”, da “Ebony and Ivory” di Paul McCartney e Stevie Wonder a “Gabriel’s Oboe”, bellissima colonna sonora composta da Ennio Morricone per il film “Mission”.

Brani, i cui arrangiamenti portano la firma del Maestro Silvestro Sabatelli, scelti proprio per l’importanza dei messaggi in essi contenuti.

Valore aggiunto di questa seconda edizione di “Musica a colori”, la condivisione del progetto “Gli strumenti del mare”, costruiti dai detenuti del carcere di Opera, ricavati dal legno delle barche dei migranti, nell’ambito del progetto “Metamorfosi” della Fondazione della Casa dello Spirito e delle Arti. Sul palco del Teatro Nuovo giungeranno tre di questi bellissimi strumenti, due violini e una chitarra classica (quest’ultima realizzata nel carcere di Secondigliano – Napoli), accompagnati da Greta Corbella della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e Pietro Boscacci, musicista dell’Orchestra dei popoli.

Lo spettacolo, che si avvale del patrocinio del Comune di Martina Franca e del sostegno di alcuni importanti sponsor privati, avrà due testimonial d’eccezione, il Maestro Beppe Vessicchio, tra i direttori d’orchestra, compositori e musicisti più noti e amati d’Italia e l’attore Alessandro Haber tra i più importanti interpreti della scena italiana che, per l’occasione, sarà accompagnato dal sassofonista di fama internazionale, Raffaele Casarano.

A presentare la serata, saranno la conduttrice di Telenorba, Alina Liccione e il giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Eugenio Caliandro.

A curare l’organizzazione dell’evento con grande competenza, passione e professionalità: il dott. Pier Giorgio Farina, ideatore e coordinatore “L.L.I.F.E. Project”; la prof.ssa Gabriella Fumarola, coordinatrice artistica, referente del progetto presso le scuole; il M° Gianni Locorotondo, Presidente dell’Accademia “Giacomo Puccini” e l’avv. Corina Torraco.

Gli artisti protagonisti della serata saranno ospitati presso la masseria Amastuola di Crispiano.

Sipario alle 19.00

Info: 3332232456 – 3891013314

080.8407313 TEATRO NUOVO

Via Fanelli 25/31 – Martina Franca (Ta)