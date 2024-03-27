Nell’immagine di home page diffusa dal dipartimento della protezione civile le regioni d’Italia oggi in allerta gialla per possibili temporali.
La Puglia no ma è comunque in allerta.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte: “a partire dalla mattinata venti forti, con rinforzi di burrasca, a prevalente componente occidentale sulla Puglia, specie sui settori settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.