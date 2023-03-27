Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 28
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 3
Provincia di Lecce: 8
Provincia di Taranto: 1
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
1.727
Persone attualmente positive
75
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.618.629
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.324
Provincia di Bat: 136.179
Provincia di Brindisi: 156.108
Provincia di Foggia: 226.455
Provincia di Lecce: 347.192
Provincia di Taranto: 219.227
Residenti fuori regione: 17.182
Provincia in definizione: 5.387