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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia: 1630054 positivi a test corona virus, incremento di 53 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 marzo 2023

53

Nuovi casi

968

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 28
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 3
Provincia di Lecce: 8
Provincia di Taranto: 1
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
1.727

Persone attualmente positive

75

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.630.054

Casi totali

13.902.788

Test eseguiti

1.618.629

Persone guarite

9.698

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.324
Provincia di Bat: 136.179
Provincia di Brindisi: 156.108
Provincia di Foggia: 226.455
Provincia di Lecce: 347.192
Provincia di Taranto: 219.227
Residenti fuori regione: 17.182
Provincia in definizione: 5.387

 

 

 

 

 

 

 


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