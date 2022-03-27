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Puglia: 889418 positivi a test corona virus, incremento di 6145 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 marzo 2022

6.145

Nuovi casi

33.742

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.827
Provincia di Bat: 454
Provincia di Brindisi: 559
Provincia di Foggia: 759
Provincia di Lecce: 1.714
Provincia di Taranto: 771
Residenti fuori regione: 49
Provincia in definizione: 12
115.812

Persone attualmente positive

627

Persone ricoverate in area non critica

35

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

889.418

Casi totali

9.583.701

Test eseguiti

765.683

Persone guarite

7.923

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 288.508
Provincia di Bat: 83.595
Provincia di Brindisi: 81.391
Provincia di Foggia: 134.912
Provincia di Lecce: 174.676
Provincia di Taranto: 117.060
Residenti fuori regione: 6.398
Provincia in definizione: 2.878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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