Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.827
Provincia di Bat: 454
Provincia di Brindisi: 559
Provincia di Foggia: 759
Provincia di Lecce: 1.714
Provincia di Taranto: 771
Residenti fuori regione: 49
Provincia in definizione: 12
115.812
Persone attualmente positive
627
Persone ricoverate in area non critica
35
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 288.508
Provincia di Bat: 83.595
Provincia di Brindisi: 81.391
Provincia di Foggia: 134.912
Provincia di Lecce: 174.676
Provincia di Taranto: 117.060
Residenti fuori regione: 6.398
Provincia in definizione: 2.878