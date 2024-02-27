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Scuola, sport e disabilità: briefing territoriale del foggiano Regione Puglia

27 Febbraio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Una serie di feste provinciali dello sport scolastico senza barriere celebrerà la conclusione del primo anno scolastico svoltosi dopo la chiusura ufficiale dell’emergenza pandemica mondiale”. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, aprendo il briefing territoriale della provincia di Foggia con i docenti tutor scolastici del progetto regionale “Scuola, Sport e Disabilità” che coinvolgerà oltre 2.000 tra tutor e studenti di scuole di primo e secondo grado, nella pratica di cinque discipline paralimpiche.

piem2Giunto alla sesta edizione, al progetto partecipano quest’anno 235 scuole in tutta la Puglia, 48 nella sola provincia di Foggia: 21 di primo grado e 27 di secondo grado.

“Mettiamo in campo risorse economiche importanti, come i 200 mila euro che finanziano questo progetto specifico che realizziamo in collaborazione con Comitato Italiano Paralimpico e Ufficio Scolastico Regionale — ha evidenziato Piemontese — ma la carica positiva che generano i docenti, con le ragazze e i ragazzi disabili e non, va ben oltre l’ambito delle politiche sportive ed è giusto condividerlo con tutta la cittadinanza”.

Al briefing territoriale, organizzato presso il CONI Point di Foggia, erano presenti il presidente del CIP Puglia Giuseppe Pinto, il referente Scuola del CIP Vito Sasanelli e il referente per lo Sport dell’Ufficio Scolastico Regionale Giantommaso Perricci.


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