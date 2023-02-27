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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia: 1626229 positivi a test corona virus, incremento di 64 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

27 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 27 febbraio 2023

64

Nuovi casi

1.669

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 18
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 7
Provincia di Foggia: 5
Provincia di Lecce: 20
Provincia di Taranto: 11
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
2.996

Persone attualmente positive

102

Persone ricoverate in area non critica

6

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.626.229

Casi totali

13.801.685

Test eseguiti

1.613.602

Persone guarite

9.631

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 520.813
Provincia di Bat: 135.988
Provincia di Brindisi: 155.722
Provincia di Foggia: 226.073
Provincia di Lecce: 346.340
Provincia di Taranto: 218.764
Residenti fuori regione: 17.146
Provincia in definizione: 5.383

 

 

 

 

 

 


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