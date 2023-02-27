Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 27 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 18
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 7
Provincia di Foggia: 5
Provincia di Lecce: 20
Provincia di Taranto: 11
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
2.996
Persone attualmente positive
102
Persone ricoverate in area non critica
6
Persone in terapia intensiva
1.613.602
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 520.813
Provincia di Bat: 135.988
Provincia di Brindisi: 155.722
Provincia di Foggia: 226.073
Provincia di Lecce: 346.340
Provincia di Taranto: 218.764
Residenti fuori regione: 17.146
Provincia in definizione: 5.383