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Cerignola: consegnate le prime 68400 dosi di vaccino Novavax per la Puglia Domani la distribuzione nelle province

27 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Sono state consegnate oggi nella Farmacia dell’Ospedale Tatarella di Cerignola, le prime 68.400 dosi del nuovo vaccino Nuvaxovid (Novavax) destinate alla Puglia.
Tali dosi, verranno ripartite, poi, su base provinciale sulla base della popolazione ISTAT over 18. All’ASL Bari saranno assegnate 21.300 dosi, all’ASL Bt 6.500, all’ASL Brindisi 6.700, all’ASL Foggia 10.400, all’ASL Lecce 13.700 e all’ASL Taranto 9.800 dosi.
Il Novavax sarà somministrato per via intramuscolare in due dosi, la seconda dopo 21 giorni dalla prima, e sarà “ready to use”, in quanto già diluito.
La conservazione sarà più snella rispetto ai precedenti vaccini in quanto saranno sufficienti frigoriferi a temperatura compresa tra 2 e 8 gradi.


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