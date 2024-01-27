Resta da chiarire che sul piano strettamente geografico, per come venne delineata la valle (Martina Franca-Locorotondo-Cisternino) Savelletri non è in Valle d’Itria ma ci è praticamente attaccata, una propaggine sul mare. Comunque l’omaggio è ugualmente significativo perché fa il giro del mondo e perché la Valle d’Itria è veramente meravigliosa. Chissà che qualcuno non inizi finalmente a pensarci come possibilità di una provincia che, dal punto di vista amministrativo oltre che ambientale e territoriale, sarebbe perfetta.

Tweet di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio:



Il 1° gennaio 2024 l’Italia ha assunto la Presidenza del G7: abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle e noi intendiamo onorarla al meglio delle nostre possibilità, dimostrando ancora una volta quanto l’Italia sia capace di tracciare la rotta.

Video al link di seguito:



https://x.com/GiorgiaMeloni/status/1750881493482607045?t=v13Rj3PzO4OU2qYXoJAzUQ&s=08