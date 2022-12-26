Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 16
Provincia di Brindisi: 32
Provincia di Foggia: 39
Provincia di Lecce: 67
Provincia di Taranto: 20
Residenti fuori regione: 6
Provincia in definizione: 0
13.735
Persone attualmente positive
272
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.566.664
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 508.783
Provincia di Bat: 133.734
Provincia di Brindisi: 152.015
Provincia di Foggia: 221.698
Provincia di Lecce: 337.433
Provincia di Taranto: 214.134
Residenti fuori regione: 16.683
Provincia in definizione: 5.317