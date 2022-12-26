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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Puglia: 1589797 positivi a test corona virus, incremento di 247 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 dicembre 2022

247

Nuovi casi

1.891

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 16
Provincia di Brindisi: 32
Provincia di Foggia: 39
Provincia di Lecce: 67
Provincia di Taranto: 20
Residenti fuori regione: 6
Provincia in definizione: 0
13.735

Persone attualmente positive

272

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.589.797

Casi totali

13.445.144

Test eseguiti

1.566.664

Persone guarite

9.398

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 508.783
Provincia di Bat: 133.734
Provincia di Brindisi: 152.015
Provincia di Foggia: 221.698
Provincia di Lecce: 337.433
Provincia di Taranto: 214.134
Residenti fuori regione: 16.683
Provincia in definizione: 5.317

 

 

 

 

 

 

 


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