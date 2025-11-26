Intervenendo a “Porta a porta” il neoeletto presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha chiarito cosa occorra per ipotizzare concretamente la composizione della giunta regionale.

Stando allo statuto della Regione, almeno otto assessori su dieci devono essere consiglieri in carica, i quali non possono neanche dimettersi dal consiglio per fare parte dell’esecutivo. Al presidente spetta la scelta di un massimo di due assessori che possono dunque essere esterni. In più bisogna tenere conto dei rapporti numerici di genere. Sicuramente il presidente ha in mente il tipo di esecutivo che vuole comporre ma senza la formalizzazione degli eletti, sono solo teorie. Stando ai resoconti giornalistici di queste ore potrebbero essere del nuovo esecutivo, ad esempio, Paolicelli e Matarrelli, entrambi Pd ed entrambi con numeri record di consensi: Paolicelli è in primatista con oltre 33mila voti. C’è poi da comprendere se ci sia in previsione un ruolo di assessore per Michele Emiliano. Ma insomma occorre prendersi qualche giorno di tempo almeno. Senza avere l’ufficializzazione degli eletti e la loro proclamazione (a partire dal presidente, oltretutto) almeno formalmente siamo al nulla.