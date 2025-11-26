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Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Era di Turi l’autotrasportatore morto in incidente sul lavoro in Liguria Ieri

26 Novembre 2025
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Caricate le olive era in procinto di tornare dall’imperiese alla Puglia, il 56enne Francesco Ventrella, ieri. L’autotrasportatore di Turi, stando a ricostruzioni dell’accaduto, è stato però travolto dal rimorchio che stava tentando di agganciare al suo camion. È morto sul colpo. L’incidente sul lavoro è accaduto nel cortile dell’oleificio di Lucinasco.


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