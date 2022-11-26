Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 331
Provincia di Bat: 94
Provincia di Brindisi: 142
Provincia di Foggia: 169
Provincia di Lecce: 368
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 4
14.456
Persone attualmente positive
14.456
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.526.466
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 498.453
Provincia di Bat: 131.204
Provincia di Brindisi: 148.061
Provincia di Foggia: 216.488
Provincia di Lecce: 325.112
Provincia di Taranto: 209.338
Residenti fuori regione: 16.300
Provincia in definizione: 5.231