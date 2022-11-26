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Puglia: 1550187 positivi a test corona virus, incremento di 1287 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 novembre 2022

1.287

Nuovi casi

8.226

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 331
Provincia di Bat: 94
Provincia di Brindisi: 142
Provincia di Foggia: 169
Provincia di Lecce: 368
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 4
14.456

Persone attualmente positive

14.456

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.550.187

Casi totali

13.201.974

Test eseguiti

1.526.466

Persone guarite

9.265

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 498.453
Provincia di Bat: 131.204
Provincia di Brindisi: 148.061
Provincia di Foggia: 216.488
Provincia di Lecce: 325.112
Provincia di Taranto: 209.338
Residenti fuori regione: 16.300
Provincia in definizione: 5.231

 

 

 

 

 

 

 


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