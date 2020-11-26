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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Mafia foggiana, 25 condanne Pene fino a diciotto anni

26 Novembre 2020
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Pene fino ai 18 anni di reclusione per 25 presunti affiliati alla mafia foggiana. Le ha comminate il gup del Tribunale di Bari Giovanni Angolana al termine del processo celebrato con il rito abbreviato. Gli imputati, accusati di associazione mafiosa, estorsioni e rapine aggravate, detenzione illegale di armi e tentato omicidio, inoltre, dovranno risarcire un imprenditore vittima di estorsione, la Regione, il Comune di Foggia, Confindustria, la Fondazione Antiracket Puglia e l’associazione “Panunzio” di Foggia.


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