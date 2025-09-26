Irene Tinagli comanda la pattuglia italiana. È quinta in assoluto. Nella posizione 33, su 632 parlamentari europei, si piazza Antonio Decaro (in un anno di mandato) la cui prospettiva a breve è peraltro quella di lasciare il seggio in caso di elezione come nuovo presidente della Regione Puglia. L’ex sindaco di Bari è quinto fra gli 81 italiani, primo fra gli eletti nella circoscrizione Sud Italia. Parametri considerati nello stilarela graduatoria: influenza in ambito parlamentare e influenza nel territorio.

Al link di seguito il report:

https://www.bursonglobal.com/locations/belgium/eu-influence-index-results