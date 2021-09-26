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Puglia: 268187 positivi a test corona virus, incremento di 139 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 settembre 2021

139

Nuovi casi

14.966

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 49
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 16
Provincia di Foggia: 5
Provincia di Lecce: 61
Provincia di Taranto: 0
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
2.942

Persone attualmente positive

166

Persone ricoverate in area non critica

19

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

268.187

Casi totali

3.627.983

Test eseguiti

258.468

Persone guarite

6.777

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.482
Provincia di Bat: 28.087
Provincia di Brindisi: 21.267
Provincia di Foggia: 47.135
Provincia di Lecce: 31.018
Provincia di Taranto: 40.735
Residenti fuori regione: 994
Provincia in definizione: 469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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