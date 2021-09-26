Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 49
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 16
Provincia di Foggia: 5
Provincia di Lecce: 61
Provincia di Taranto: 0
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
2.942
Persone attualmente positive
166
Persone ricoverate in area non critica
19
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.482
Provincia di Bat: 28.087
Provincia di Brindisi: 21.267
Provincia di Foggia: 47.135
Provincia di Lecce: 31.018
Provincia di Taranto: 40.735
Residenti fuori regione: 994
Provincia in definizione: 469