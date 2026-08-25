Di seguito il comunicato:

Sarà il teatro, come ormai di consueto, ad aprire a Bisceglie la diciassettesima edizione del festival letterario Libri nel Borgo Antico. Mercoledì 26 agosto, alle ore 21, in Largo Castello, il Teatro del Viaggio, diretto da Gianluigi Belsito, porterà in scena Combattenti, spettacolo tratto dall‘Iliade di Omero e da I sette contro Tebe di Eschilo. L‘ingresso è gratuito.

Un appuntamento che, attraverso la forza dei grandi classici, sceglie di interrogare il presente e di accendere i riflettori su uno dei temi più drammatici della contemporaneità: la guerra.

«Quest‘anno sentiamo di far sentire la nostra voce narrando di un presente drammatico fatto di guerre – spiega il regista Gianluigi Belsito – accendendo un faro su due dei tanti autori che le hanno raccontate. E quindi narreremo delle vicende tragiche di due città, baricentro di altrettanti cicli epici, quello troiano e quello tebano».

Lo spettacolo nasce dal laboratorio teatrale estivo completamente gratuito promosso dall‘Associazione Borgo Antico e condotto dallo stesso Belsito, che ha coinvolto oltre 50 persone di ogni età. Un percorso di formazione e condivisione che trova ora il suo compimento sul palco, trasformando i partecipanti in protagonisti dell‘evento inaugurale di Libri nel Borgo Antico.

Due guerre lontane nel tempo, ma accomunate dalla stessa drammatica logica. Dice la leggenda che all‘origine della guerra di Troia vi fu il rapimento di Elena, seguito da una spedizione punitiva destinata a protrarsi per dieci anni, in un interminabile conflitto che coinvolse uomini e Dei.

A Tebe, invece, sono Eteocle e Polinice, figli di Edipo e Giocasta, a contendersi il potere. I due fratelli avevano stabilito di alternarsi sul trono per un anno ciascuno, ma l‘accordo viene infranto e il conflitto diventa inevitabile. Uomini contro uomini, fratelli contro fratelli, fino allo scontro finale.

È proprio nella rilettura di queste vicende che Combattenti trova la sua dimensione contemporanea. «Nessuna guerra può vantare dei vincitori – sottolinea Belsito, che ha curato anche l‘adattamento drammaturgico – La tesi del nostro spettacolo, con il quale vogliamo anche dare una scossa alle nostre coscienze, è che in ogni guerra esistono solo sconfitti».

Il Teatro del Viaggio torna così a cercare la contemporaneità nei classici, riscrivendo personaggi e vicende capaci ancora oggi di parlare al pubblico. Un teatro che vuole emozionare, ma anche stimolare una riflessione sulla violenza, sulla perdita e sull‘assurdità dei conflitti.

«Vogliamo cercare nei classici la contemporaneità, spingere il pubblico verso una riflessione, emozionare riscrivendo personaggi sempre attuali, contribuire, sia pure nel nostro piccolo, alle grandi cause universali», conclude Belsito.

Il festival Libri nel Borgo Antico, sostenuto dagli official sponsor Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ed Enel, gode del patrocinio di Ministero della Cultura, Università degli Studi di Bari, Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Bisceglie e Provincia BAT. Partner di questa diciassettesima edizione sono Confcommercio Bari e Bat, Camera di Commercio di Bari, Unpli Puglia, Confindustria Bari e Bat e GAL Ponte Lama.