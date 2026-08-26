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Alta Murgia: incendio, stato di preallarme Fiamme da ieri

26 Agosto 2026
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L’incendio ieri ha colpito il parco nazionale dell’Alta Murgia, specificamente la pineta Povera Vita nel territorio di Gravina in Puglia e di proprietà del Comune di Altamura; pascoli nel territorio di Gravina in Puglia limitrofi alla polveriera dell’Esercito. Zona della strada provinciale 39 Poggiorsini-Corato. Notevole impiego di vigili del fuoco e operatori della protezione civile.

Alcune amministrazioni comunali del territorio hanno disposto lo stato di preallarme.

Scrive Franco Ventura: “Le nostre pattuglie Gadit, Guardie Ambientali d’Italia della sezione di Corato, con i distaccamenti operativi, hanno monitorato gli interventi fino ad ora tarda di questa sera, interventi che proseguono alacremente con non pochi sforzi e mezzi per prevenire la corsa del fuoco che sembra inarrestabile.”


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