L’incendio ieri ha colpito il parco nazionale dell’Alta Murgia, specificamente la pineta Povera Vita nel territorio di Gravina in Puglia e di proprietà del Comune di Altamura; pascoli nel territorio di Gravina in Puglia limitrofi alla polveriera dell’Esercito. Zona della strada provinciale 39 Poggiorsini-Corato. Notevole impiego di vigili del fuoco e operatori della protezione civile.

Alcune amministrazioni comunali del territorio hanno disposto lo stato di preallarme.

Scrive Franco Ventura: “Le nostre pattuglie Gadit, Guardie Ambientali d’Italia della sezione di Corato, con i distaccamenti operativi, hanno monitorato gli interventi fino ad ora tarda di questa sera, interventi che proseguono alacremente con non pochi sforzi e mezzi per prevenire la corsa del fuoco che sembra inarrestabile.”