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2 Maggio 2026
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Puglia: 262425 positivi a test corona virus, incremento di 284 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 agosto 2021

284

Nuovi casi

13.465

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 30
Provincia di Brindisi: 40
Provincia di Foggia: 60
Provincia di Lecce: 70
Provincia di Taranto: 16
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -1
4.547

Persone attualmente positive

228

Persone ricoverate in area non critica

24

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

262.425

Casi totali

3.220.912

Test eseguiti

251.180

Persone guarite

6.698

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.103
Provincia di Bat: 27.212
Provincia di Brindisi: 20.776
Provincia di Foggia: 46.309
Provincia di Lecce: 29.346
Provincia di Taranto: 40.291
Residenti fuori regione: 951
Provincia in definizione: 437

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