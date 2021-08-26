Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 agosto 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 30
Provincia di Brindisi: 40
Provincia di Foggia: 60
Provincia di Lecce: 70
Provincia di Taranto: 16
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -1
4.547
Persone attualmente positive
228
Persone ricoverate in area non critica
24
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.103
Provincia di Bat: 27.212
Provincia di Brindisi: 20.776
Provincia di Foggia: 46.309
Provincia di Lecce: 29.346
Provincia di Taranto: 40.291
Residenti fuori regione: 951
Provincia in definizione: 437