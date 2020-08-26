Giorgia Meloni oggi a Bari per sostenere la candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Regione Puglia. “Il voto in Puglia peserà sul governo nazionale” ha detto fra l’altro la responsabile di Fratelli d’Italia.
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