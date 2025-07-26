rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Ospedale Monopoli-Fasano: oggi inaugurazione Contrada Sant'Antonio D'Ascula

26 Luglio 2025
Nuovo Ospedale Monopoli Fasano vista aerea 14 settembre 2024 (1)

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Inaugurazione nuovo Ospedale Monopoli-Fasano

Il taglio del nastro, sabato 26 luglio, alle ore 10, in contrada Sant’Antonio D’Ascula – Monopoli

  Tecnologia, innovazione e sostenibilità al servizio della salute delle persone nel nuovo ospedale Monopoli Fasano.

La struttura sarà inaugurata sabato 26 luglio, alle ore 10, in contrada Sant’Antonio D’Ascula – Monopoli.

All’evento inaugurale intervengono: il presidente della Regione, Michele Emiliano, il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, l’assessore regionale al Bilancio, Fabiano Amati e il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, assieme ad autorità e istituzioni locali, operatori sanitari, progettisti, tecnici, imprese e cittadini.

Di seguito il programma dell’evento:

09.30 Afflusso invitati

10.00 Inizio cerimonia con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’Inno alla Gioia a cura del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli

10.15 Saluti istituzionali

10.45 Taglio del nastro

11.00 Mostre fotografiche

11.15 Benedizione impartita da S.E. Mons. Giuseppe FAVALE, Vescovo della Diocesi Conversano – Monopoli

Al termine della cerimonia sarà possibile visitare una parte della nuova struttura sanitaria attraverso un percorso guidato.

(immagine: repertorio)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione