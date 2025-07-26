Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Inaugurazione nuovo Ospedale Monopoli-Fasano

Il taglio del nastro, sabato 26 luglio, alle ore 10, in contrada Sant’Antonio D’Ascula – Monopoli

Tecnologia, innovazione e sostenibilità al servizio della salute delle persone nel nuovo ospedale Monopoli Fasano.

La struttura sarà inaugurata sabato 26 luglio, alle ore 10, in contrada Sant’Antonio D’Ascula – Monopoli.

All’evento inaugurale intervengono: il presidente della Regione, Michele Emiliano, il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, l’assessore regionale al Bilancio, Fabiano Amati e il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, assieme ad autorità e istituzioni locali, operatori sanitari, progettisti, tecnici, imprese e cittadini.

Di seguito il programma dell’evento:

09.30 Afflusso invitati

10.00 Inizio cerimonia con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e dell’Inno alla Gioia a cura del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli

10.15 Saluti istituzionali

10.45 Taglio del nastro

11.00 Mostre fotografiche

11.15 Benedizione impartita da S.E. Mons. Giuseppe FAVALE, Vescovo della Diocesi Conversano – Monopoli

Al termine della cerimonia sarà possibile visitare una parte della nuova struttura sanitaria attraverso un percorso guidato.

(immagine: repertorio)