Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:



In Puglia il 21% delle famiglie è a rischio povertà, ma fra tutti coloro che hanno ricevuto aiuto per il cibo più di 1 su 5 (23%) è un migrante che non riesce a procurarsi da solo il “pane quotidiano”. Per questo Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica venerdì 26 luglio 2024, alle ore 11,00, al centro migranti Boncuri a Nardò doneranno aiuti alimentari, anche per aiutare la struttura che sta fornendo solidarietà ed accoglienza.

Parteciperanno il presidente ed il direttore di Coldiretti Lecce, Costantino Carparelli e Aldo De Sario, Giovanni Durante, presidente della sezione di Nardò, il Sindaco di Nardò, Giuseppe Mellone, Pierpaolo Giuri, consigliere comunale con delega all’Agricoltura e Michele Muci, Presidente Associazione CNGEI Sezione di Nardó.

L’impegno di Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia ha come obiettivo di dare continuità al sostegno e rispondere in questa fase ai bisogni più immediati in termini di sicurezza alimentare. La distribuzione di questi prodotti è resa possibile grazie alla rete di collaborazioni che Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia ha realizzato nei territori. Caritas, mense parrocchiali, fondazioni ospedaliere sono state tra i partner più attivi nel donare agli indigenti o alle famiglie in difficoltà i prodotti raccolti dai contadini e dai consumatori.