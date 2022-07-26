Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri:
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato le nomine e il movimento di Prefetti riportato nella tabella seguente.
dott. Maurizio Valiante
da Barletta – Andria – Trani, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Foggia, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia
dott.ssa Rossana Riflesso
Nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Barletta – Andria – Trani
dott. Sebastiano Cento
Nominato Prefetto, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna