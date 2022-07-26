Proseguiranno normalmente i lavori del nodo ferroviario di Bari. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Rete Ferroviaria Italiana e della Regione Puglia contro l’ordinanza del Tar di Bari che aveva sospeso l’autorizzazione ambientale al progetto. Il ricorso ai giudici di primo grado era stato presentato dal Comune di Noicattaro, un comitato ambientalista e i proprietari di alcuni suoli e abitazioni nei pressi di lama San Giorgio che sarà attraversata da un ponte ferroviario. (norbaonline.it)