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8 Maggio 2026
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Puglia: 1127434 positivi a test corona virus, incremento di 1478 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 maggio 2022

1.478

Nuovi casi

13.189

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 460
Provincia di Bat: 97
Provincia di Brindisi: 139
Provincia di Foggia: 213
Provincia di Lecce: 323
Provincia di Taranto: 228
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 5
28.340

Persone attualmente positive

339

Persone ricoverate in area non critica

13

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.127.434

Casi totali

10.973.722

Test eseguiti

1.090.623

Persone guarite

8.471

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 371.221
Provincia di Bat: 99.290
Provincia di Brindisi: 105.562
Provincia di Foggia: 164.400
Provincia di Lecce: 223.676
Provincia di Taranto: 151.240
Residenti fuori regione: 8.450
Provincia in definizione: 3.595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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