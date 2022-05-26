Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 460
Provincia di Bat: 97
Provincia di Brindisi: 139
Provincia di Foggia: 213
Provincia di Lecce: 323
Provincia di Taranto: 228
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 5
28.340
Persone attualmente positive
339
Persone ricoverate in area non critica
13
Persone in terapia intensiva
1.090.623
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 371.221
Provincia di Bat: 99.290
Provincia di Brindisi: 105.562
Provincia di Foggia: 164.400
Provincia di Lecce: 223.676
Provincia di Taranto: 151.240
Residenti fuori regione: 8.450
Provincia in definizione: 3.595