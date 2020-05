Di seguito un comunicato diffuso da Michele Mazzarano, consigliere regionale della Puglia:

“La Giunta ha colto l’esigenza di andare incontro alle esigenze di lavoratori autonomi e professionisti in affanno a causa del blocco delle attività dovuto al Covid-19. Più di un mese fa, nel pieno dell’emergenza, avevo segnalato la necessità di guardare ai bisogni di queste categorie, chiedendo che ad esse venissero destinate risorse a fondo perduto”. Così il consigliere regionale Michele Mazzarano a poche ore dall’approvazione della nuova misura , denominata Start: Sostegno al reddito per la ripartenza.

“Sono 125 milioni di euro, appunto a fondo perduto, derivanti dalla riprogrammazione di fondi europei. A beneficiare saranno autonomi e professionisti con reddito al di sotto dei 20.000. La Regione continua a mostrare attenzione per le fragilità generate dall’attuale emergenza sanitaria, con riferimento a diversi settori. Questo con un particolare tempismo, elemento fondamentale per cercare di tamponare la crisi economica legata alla pandemia.

Credo sia fondamentale più che mai dare un segnale di presenza e incoraggiare la ripartenza dopo questa pesante e prolungata, anche se necessaria, interruzione delle ordinarie attività”.