Di seguito un comunicato diffuso da Cosimo Borraccino, assessore regionale della Puglia:

Approvate oggi in Giunta regionale misure economiche per un valore di 750 milioni di euro a sostegno del tessuto produttivo pugliese.

La Regione Puglia è accanto ai lavoratori autonomi pugliesi con somme a fondo perduto e con strumenti finanziari snelli ed efficaci per piccole e medie imprese gravate da una crisi inaspettata quanto drammatica che devono giustamente sostenersi per superare il momento.

La manovra anticrisi di oggi fa leva su risorse pari a 750 milioni di euro, di cui 610 milioni a valere sul Fesr e 140 milioni di euro a valere sul Fse.

Sono così ripartite:

Queste misure giungono a conclusione di un lavoro lunghissimo di ascolto e di ricerca svolto con tutta la struttura regionale, che ringrazio per il lavoro svolto, con il Partenariato Economico Sociale, finalizzato a dare le giuste risposte a tutte le imprese e al mondo del lavoro pugliese. Siamo felici, perché siamo convinti che grazie a queste risorse le imprese riusciremo a far ripartire l’economia pugliese. Non abbiamo lasciato indietro nessuno rispettando il nostro impegno preso all’inizio della pandemia.

La settimana prossima saranno pubblicati i bandi.