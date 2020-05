Di Nino Sangerardi:

Sovvenzioni economiche in favore delle Province pugliesi e Città Metropolitana di Bari, stante decreti del presidente Giunta regionale e Leggi regionali risalenti agli anni 2008 e 2010.Quest’ultime,tra l’altro,conferiscono a Province e Città Metro barese le funzioni inerenti l’edilizia sismica e approvvigionamento idrico nonché risorse umane finanziarie e strutturali in conformità al protocollo d’intesa sottoscritto nella Cabina di regia del 15 gennaio 2020.

Il contributo deliberato pochi giorni fa da presidente e assessori regionali,saldo anno 2020,è pari a 1.900.000,00 euro suddiviso in questo modo:

Città Metropolitana Bari 250.000,00

Provincia BAT 150.000,00

Provincia Brindisi 250.000,00

Provincia Foggia 750.000,00

Provincia Lecce 200.000,00

Provincia Taranto 300.000,00.

Ma le Province non dovevano essere abolite? Nell’anno 2014 con la Legge n.56/(chiamata norma Delrio) “Disposizioni sulle Città metropolitane,sulle Province,sulle unioni dei Comuni” si punta al “cambiamento che si accompagna al progetto di riforma costituzionale che prevede la soppressione delle Province”.

In realtà la Legge Delrio trasforma le Province in Enti di secondo livello ma senza elezioni dirette(cioè,i cittadini non eleggono più i consiglieri provinciali che risultano eletti dai consiglieri comunali)trasferendo alcune competenze alle Regioni e riducendo il numero delle Province da 107 a 97.

Dieci in meno che però non scompaiono ma denominate Città Metropolitane : Milano,Roma,Bari,Genova,Torino,Venezia,Bologna,Firenze,Napoli,Reggio Calabria.

Il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 si esprime a maggioranza per il No e pertanto anche le Province sono,a tutt’oggi,vive e vegete.