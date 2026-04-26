Il potenziale è di quasi due settimane, dall’altro ieri al 3 maggio. Due giornate festive e due domeniche di mezzo, c’è chi ha scelto di fare un periodo lungo di sosta. Scegliendo anche la Puglia per il periodo turistico, in cui oggi è una giornata clou come ieri. Così, la bella giornata ha favorito visite a città turistiche, come Lecce, o anche il primo bagno al mare (foto: Santa Maria al Bagno). Per il traffico stradale, oggi previsto un incremento in serata per i rientri di chi ha limitato alla finesettimana del 25 aprile il periodo di ferie. Ma c’è anche chi tirerà avanti fino all’inizio di maggio.