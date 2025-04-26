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Elezioni amministrative: entro oggi le candidatute, anche in nove Comuni pugliesi Al voto 25-26 maggio, eventuali ballottaggi 8-9 giugno

26 Aprile 2025
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Entro mezzogiorno dovranno essere depositate negli uffici appositi dei vari Comuni interessati (nove in Puglia) le candidature. Elezioni amministrative il 25 ed il 26 maggio con eventuale turno di ballottaggio 8-9 giugno, coincidente fra l’altro con una consultazione referendaria che dunque riguarda tutti i cittadini italiani.

Città metropolitana di Bari

Triggiano

 

Provincia Bat

San Ferdinando di Puglia

 

Provincia di Foggia

Carapelle

Castelluccio dei Sauri

Lesina

 

Provincia di Lecce

Corsano

Taviano

 

Provincia di Taranto

Massafra

Taranto


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