Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Nel corso della seduta di oggi, la Giunta regionale ha nominato i Direttori di Dipartimento, il Segretario Generale della Presidenza ed il Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale così come di seguito riportato:
- Segretario Generale della Presidenza: dott. Roberto Venneri;
- Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture: dott. Angelosante Albanese;
- Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico: avv. Gianna Elisa Berlingerio;
- Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: dott. Vito Montanaro;
- Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana: ing. Paolo Francesco Garofoli;
- Direttore del Dipartimento Mobilità: avv. Vito Antonio Antonacci;
- Direttore del Dipartimento Welfare: avv. Valentina Romano;
- Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione: dott. Ciro Imperio;
- Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione: avv. Silvia Pellegrini;
- Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale: prof. Gianluca Nardone;
- Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio: dott. Aldo Patruno;
- Responsabile Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale: avv. Rocco De Franchi.