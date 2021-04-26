rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A

Regione Puglia: nominati i direttori di dipartimento, Venneri segretario generale della presidenza e De Franchi responsabile della comunicazione istituzionale Sanità, conferma per Montanaro. Non c'è Valenzano

26 Aprile 2021
IMG 20200504 203303

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Nel corso della seduta di oggi, la Giunta regionale ha nominato i Direttori di Dipartimento, il Segretario Generale della Presidenza ed il Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale così come di seguito riportato:

 

  • Segretario Generale della Presidenza: dott. Roberto Venneri;
  • Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture: dott. Angelosante Albanese;
  • Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico: avv. Gianna Elisa Berlingerio;
  • Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: dott. Vito Montanaro;
  • Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana: ing. Paolo Francesco Garofoli;
  • Direttore del Dipartimento Mobilità: avv. Vito Antonio Antonacci;
  • Direttore del Dipartimento Welfare: avv. Valentina Romano;
  • Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione: dott. Ciro Imperio;
  • Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione: avv. Silvia Pellegrini;
  • Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale: prof. Gianluca Nardone;
  • Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio: dott. Aldo Patruno;
  • Responsabile Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale: avv. Rocco De Franchi.

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

aldo moro

Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi

Screenshot 20220828 213417

Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione