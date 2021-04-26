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I colori dell’Italia da oggi, Puglia zona arancione Torna la zona gialla, solo la Sardegna in area rossa

26 Aprile 2021
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È in vigore da oggi l’ordinanza del ministro della Salute. Quattordici regioni sono in zona gialla, colore che torna dopo un mese. La Puglia, con Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d’Aosta, è in zona arancione. La sola Sardegna è area rossa.

Per la Puglia è anche in vigore l’ordinanza del presidente della Regione in tema di didattica a distanza, possibilità per gli studenti fino al termine dell’anno scolastico.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Da lunedì 26 aprile la Puglia è inserita in zona arancione, come disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile.

Spostamenti

  • È vietato spostarsi fra regioni, salvo per chi è in possesso della certificazione verde Covid-19 (vaccinazione, guarigione da Covid, tampone negativo)
  • È vietato circolare dalle 22 alle 5
  • È vietato spostarsi fuori dal proprio comune
  • È consentito spostarsi all’interno del comune verso un’abitazione privata, una sola volta al giorno, per massimo due persone, oltre figli minori di 18 anni, persone con disabilità o non autosufficienti

Ristorazione

  • Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l’asporto
  • I bar sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 18, l’asporto

Attività motoria

  • Lo sport è consentito all’aperto e presso i centri sportivi all’aperto

Altre attività

  • I negozi sono aperti
  • I servizi alla persona sono aperti (parrucchieri, barbieri, centri estetici)
  • Musei, cinema e teatri sono chiusi. Vietate sagre e feste.

Approfondisci le misure nella sezione dello Speciale Coronavirus dedicata alle zone


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